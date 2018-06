Nationale Digitalisierungsstrategie für Schulen in Arbeit

Die Digitalisierung dynamisiert nach Angaben der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) das Bildungswesen in hohem Masse. Die Kantone haben sich auf Ziele für eine nationale Digitalisierungsstrategie verständigt. Bis zum Frühjahr 2019 soll die Zuständigkeit geklärt werden.Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren wollen nach eigenen Angaben den Wandel durch Digitalisierung auch weiterhin aktiv mitgestalten und daraus einen optimalen Nutzen für die Bildung ziehen, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben.Das übergeordnete Ziel sei es, alle Schülerinnen und Schüler und alle Lernenden auf ihrem Weg zu eigenständigen und verantwortungsbewusstenMenschen in einer durch Digitalisierung sich stetig verändernden Welt bestmöglich zu unterstützen.Die EDK formulierte im weiteren allgemeine Ziele in sieben Bereichen, so unter anderem zur Datennutzung im Bildungswesen, zu den für Schulen und Schulleitungen notwendigen Kompetenzen und Ressourcen, zu den zu erreichenden Kompetenzen für die Lernenden und zur Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.Bis zum Frühjahr 2019 will die EDK laut Mitteilung in einem Massnahmenplan konkretisieren, welche Ebene - Kantone oder EDK - mit welchen Massnahmen zur Zielerreichung beiträgt. Die EDK will dabei diejenigen Aufgaben übernehmen, die eine gesamtschweizerische Koordination voraussetzen. (sda/hjm)