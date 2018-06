Slack ist down

Das auch in der Schweiz vielverwendete Collaboration Tool Slack hat seit einiger Zeit technische Probleme. Slack räumte auf seiner Statusseite vor rund anderthalb Stunden erstmals ein, dass User weltweit Mühe hätten, Slack zuerreichen. Laut der letzten Meldung von 16.33 Uhr unserer Zeit arbeitet Slack weiterhin an der Behebung der Probleme.Laut einem Bericht von 'The Register' hatte Slack schon heute Morgen einen kurzen Ausfall. Der grosse Ausfall soll kurz nach 14 Uhr begonnen haben. (hjm)