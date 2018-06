"Zürich für Hightech, Berlin für Lowtech"

Gestern publizierte die 'Handelszeitung' ein ausführliches und interessantes Interview mit Johannes Reck, Co-Gründer und Chef des ehemals zürcherischen Startups Getyourguide. Reck äusserte sich in dem Interview auch zu den Unterschieden der Entwicklungsstandorte Berlin und Zürich. Getyourguide ist bekanntlich vor Jahren nach Berlin gezogen, baut den Standort Zürich aber seit letztem Jahr wieder aus. Es sei heute leichter, Talente für den Standort Zürich zu rekrutieren als für Berlin, sagte Reck. Dies weil Zürich bezüglichLebensqualität, Gesundheitssystem und Verkehr attraktiv sei. Logisch, dass auch die Abschwächung des Frankens Zürich wieder attraktiver gemacht hat.Reck: "In wichtiger werdenden Technologien wie maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz, komplexer Datenanalyse findet man in der Schweiz mehr Talente als Berlin." Berlin bleibe aber wegen der Internationalität der Firmenmittelpunkt, so Reck weiter.Datenanalyse wird für das Tourismusunternehmen immer wichtiger. Dies weil man Kunden massgeschneiderte, zielgruppengerechte Angebote machen will. (hc)