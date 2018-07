Dell kehrt an die Börse zurück

Dell will nach fast fünf Jahren über einen Umweg an die Börse zurückkehren. Die Notierung wäre die Folge eines komplexen Aktiendeals um den von Dell im Jahr 2016 zusammen mit EMC übernommenen Virtualisierungsspezialisten VMware . Dieser befindet sich zwar mehrheitlich im Besitz von Dell, ist aber weiterhin börsenkotiert.Gründer und Chef Michael Dell hatte den einst weltgrössten PC-Hersteller 2013 zusammen mit Finanzinvestoren für rund 25 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Dadurch und durch die 67 Milliarden Dollar schwere Übernahme von EMC entstand aber ein drückender Schuldenberg. Der nun bekanntgegebeneDeal soll helfen, ihn abzutragen, und zugleich die Firmenstruktur vereinfachen.Nach der Übernahme 2016 blieb VMware über eine sogenannte Tracking-Aktie als eigenständiger Bereich an der Börse notiert, während Dell gut 80 Prozent der Anteile bekam. Jetzt bietet Dell den Besitzern dieser Tracking-Aktien jeweils 1,3665 Anteilsscheine von Dell Technologies an, die danach frei an der Börse gehandelt werden können. Alternativ können die VMware-Aktionäre auch 109 Dollar in bar bekommen. Dies würde Dell insgesamt etwa elf Milliarden Dollar in Aktien oder Cash kosten.VMware zahlt den Aktionären zudem vorher noch eine Sonderdividende von elf Milliarden Dollar aus. (sda/hjm)