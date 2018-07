Interaktive Malware-Analyse nun für jedermann verfügbar

Any.Run ist ein relativ neuer Online-Malware-Analyseservice, mit welchem man laut Anbieter dynamische und statische Untersuchungen "vieler Formen von Schadprogrammen in allen Umgebungen" machen kann. Ein User könne alle Filetypen, die man öffnen kann, analysieren lassen.Als Hauptunterschied zu anderen Services nennt das russische Startup, dass ihrer komplett interaktiv sei. In den FAQ zeigt der Anbieter , was wie möglich ist. 'Bleeping Computer' präzisiert , man könne nicht bloss eine Datei hochladen und dann auf den Analysebericht warten: "Mit Any.Run können Sie eine Datei hochladen und in Echtzeit mit der Sandbox interagieren, während SieIhre Datei analysieren. Dadurch können Sie Programme hochladen, auf die Sie klicken müssen oder Dokumente, die Macros ausführen müssen."Die Security-Zeitschrift zeigt eine Bedienungsanleitung dazu, denn Any.Run gebe es nun in einer für jedermann offenen Version. Interessant aber, so der Blog 'Borncity' , könnte der Service aus zwei Gründen sein: erstens weil er mehrere klassische Services ersetze und zweitens für Cyber-Security-Pros, denen "eine automatische Sandbox zum Testen von Malware nicht ausreicht".Das Unternehmen selbst sagt, der Service sei nicht für Massentests gedacht, sondern wenn man Schadware analysieren wollen, die eine User-Interaktion erfordere, oder bei POC neuer Exploits. (mag)