"eUmzugCH" gewinnt E-Gov-Preis

Bereits zum 17. Mal führten Bearing Point und Cisco einen Wettbewerb durch, bei dem besonders gelungene E-Government-Projekte im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet werden. Als einziges schweizerisches Projekt im Finale des E-Government-Wettbewerbs 2018 erhielt eUmzugCH von eOperations Schweiz einen Preis. Das E-Gov-Projekt erhielt den Preis in der Kategorie "Bestes Kooperationsprojekt", wie der ImplementierungspartnerEmineo mitteilt.Die Schweizer E-Umzug-Lösung wurde vom Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit den Kantonen Aargau, Zug und Uri initiiert. Entstanden ist schliesslich eine zentrale, schweizweit einheitliche Lösung, die von allen Kantonen genutzt werden kann. Die Lösung ist in vier Sprachen verfügbar. Ziel sei es, dass die elektronische Meldung eines Umzugs bis 2019 in mindestens 20 Kantonen zur Verfügung stehe. (kjo)