Auch Baloise lanciert Cyber-Versicherung für Firmen

Seit einigen Monaten können sich Privatkunden bei Baloise gegen Cyber-Risiken versichern lassen. Nun lanciert der Konzern eine auch Cyber-Versicherung gegen Hacking, Phishing, Social Engineering sowie fahrlässiges oder vorsätzlich schadhaftes Verhalten von Mitarbeitern für KMU, schreibt Baloise in einer Mitteilung.Die Versicherung bietet in drei Abstufungen Pakete zum Schutz von Daten. So seien die Kosten von der Ermittlung der Ursachen von Daten-Verlust über die Wiederherstellung bis zu den Kosten eines Betriebsunterbruchs versichert. Hinzu kommt ein Service für Krisenkommunikation und PR-Beratung. Man arbeite dafür sowohl mit externen IT-Security-Experten als auch mit Kommunikations-Spezialisten zusammen, erklärt Nicole Schmidt, Kommunikations-Managerin bei Baloise, auf Anfragevon inside-it.ch."In der ersten Stufe helfen IT-Experten den Kunden im Versicherungsfall telefonisch direkt weiter. In einem zweiten Schritt verbindet sich der Experte per Fernwartung mit dem System des Kunden und löst so die meisten Probleme. In einem dritten Schritt veranlasst ein Spezialist vor Ort alle erforderlichen Schritte für die Schadensbehebung", erklärt Amelie Alberg, Produktmanagerin Unternehmenskunden bei Baloise.Baloise ist nicht die erste Versicherung, die einen Cyber-Schutz anbietet. So bietet etwa Mobiliar seit Herbst letzten Jahres eine Cyber-Versicherung für Unternehmen und zählt nach eigenen Angaben bereits 300 Firmenkunden . Und etwa auch Axa, Zurich und Generali haben ähnliche Angebote im Portfolio. (ts)