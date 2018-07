Noch mehr Geld für ASALfutur und Co.

Das Seco schreibt weitere IT-Aufträge mit einem Maximalvolumen von über 30 Millionen Franken aus.

VBS FUB sucht IT-Freelancer für 26 Millionen

Letzte Woche hat eine Ausschreibung des Seco unsere Aufmerksamkeit geweckt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft sucht in der Ausschreibung IT-Dienstleister, die der Arbeitslosenversicherung bei Software-Projekten helfen. Gesucht werden für die Periode von 2018 bis Ende 2023 etwa Projektleiter, Business Analysten, IT-Architekten, Testmanager oder Risikomanager. Insgesamt sind neun Lose mit einem möglichen Volumen von total 33,5 Millionen Franken ausgeschrieben.Interessant finden wir die Ausschreibung, weil der Auftrag für die Modernisierung der Software der Ausgleichskasse der Arbeitslosenversicherung, ASALfutur, bereits letzten Herbst für 108 Millionen Franken (optional) an NovoBC vergeben worden ist. ASALfutur ist das Nachfolgeprojekt des gescheiterten Projekts ASALneu. Die Antwort aufunsere Frage, in welchen konkreten IT-Projekten die Arbeitslosenversicherung in den nächsten fünf Jahren mit externen Beratern unterstützt werden soll, fiel etwas dürr aus. Es handle sich um "verschiedene laufende und geplante Projekte, darunter auch ASALfutur", schreibt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch in einer Mail an inside-it.ch.Ganz ähnlich eine aktuelle Ausschreibung der Führungsunterstützungsbasis FUB des VBS (Militärdepartement). Das VBS sucht IT-Spezialisten im Personalverleih, also externe Berater, für die nächsten fünf Jahre für maximal 26 Millionen Franken. Gesucht werden Offerten von Personalverleihern für IT-Systemspezialisten, Wirtschaftsinformatiker, Applikationsarchitekten, Applikationsmanager, Projektleiter, ICT-Sourcing-Manager, Testmanager und ICT-Architekten. Alle auf der Stufe "Senior".Abnahmeverpflichtungen gegenüber den offerierenden Personalverleihern geht der Bund übrigens nicht ein. Es bleibt diesen also nichts anderes übrig, als zu offerieren und zu hoffen, dass man die entsprechenden Leute dann schon findet, wenn der Bund sie denn wirklich braucht. (hc)