In Zürich erhalten heute 540 ICT-Lehr­abgänger ihr Zeugnis

Heute findet die Berufsabschlussfeier des Zürcher Lehrbetriebsverband ICT statt. Insgesamt 540 neue ICT-Berufsleute dürfen ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder Berufsattest (EBA) entgegennehmen. Dies sind etwas weniger als vor einem Jahr. 93 der Absolventen haben "im Rang" abgeschlossen, das heisst mit einem Gesamtdurchschnitt von 5,3 und mehr. Das entspricht 17 Prozent der EFZ-Empfänger. "Das freut uns als Berufsverband sehr, denn die Qualität der Ausbildung ist für die berufliche Entwicklung sehr wichtig", schreibt ICT-Berufsbildung Schweiz heute in einer Mitteilung.Die heutigen Grundbildungsabsolventen sind die morgigen Spezialisten in den Betrieben. Die meisten von ihnen packen sofort die nächsten Ausbildungen im tertiären Bereich an. In rund vier Jahren werden über zwei Drittel davon einen weiteren formalen Abschluss oder ein Industriezertifikat erlangen, wie bisherige Statistiken und Umfragen zeigen.Der Frauenanteil bleibt unter den Absolventen mit sieben Prozent niedrig. Unter den Mediamatikern ist er, wie auch schon in den Vorjahren, mit 34 Prozent deutlich höher.Im Jahr 2018 gibt es neun Gesamtbeste: Insgesamt sieben junge Menschen haben die vierjährige