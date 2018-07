Fast ein Viertel mehr offene IT-Stellen

Entwicklung der Stellenangebote im Bereich Informatik (hellblaue Linie). Grafik: Adecco

Schweizer Unternehmen haben im zweiten Quartal 2018 sechs Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Am stärksten stieg das Angebot erneut für Informatiker, wie der heute veröffentlichte Adecco Swiss Job Market Index zeigt.Wie bereits in den letzten Quartalen werden vor allem Angestellte in der Informatik (+24 Prozent) aber auch im Bereich Management und Organisation (+23 Prozent) gesucht.Der Anstieg der Stellenangebote in diesen Berufsgruppen erklären die Studienautorendamit, dass Prozessoptimierung und -automatisierung für Unternehmen immer wichtiger werden. "Personal, das in den Bereichen Informatik sowie Management und Organisation ausgebildet ist, ist deshalb sehr gefragt", sagt in der Mitteilung Nicole Burth, CEO der Adecco Group Schweiz.Der Adecco Swiss Job Market Index beruht auf repräsentativen Quartalserhebungen der Stellenangebote in 90 Zeitungen und Anzeigern, auf zwölf Onlinestellenportalen und 1300 Unternehmenswebsites. (sda/ts)