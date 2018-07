Bexio: Der Kaufpreis und die Konsequenzen

Die Mobiliar erwirbt das Business-Software-Unternehmen Bexio. Damit, so die Mitteilung, wolle die Versicherung ihre Position im KMU-Markt auch digital ausbauen. Umgekehrt erhalte Bexio als Mobiliar-Tochter zusätzliche Schub, um sich weiterzuentwickeln. Bexio werde weiterhin unabhängig auftreten.Soweit die heutigen, offiziell bekannten Fakten . Rouven Mayer, Chief Operating Officer Bexio, beantwortet weitergehende Fragen.Ja, Gründer, Management und Mitarbeiter bleiben alle an Bord.Nein, die Mobiliar hat 100 Prozent der Anteile übernommen. Bexio bleibt eine eigenständige Unternehmung und alle bestehenden Partnerschaften bleiben ebenso erhalten.Das ist korrekt.Ja, alle Partnerschaften laufen wie gehabt weiter.Unsere Strategie bleibt unverändert. Das bedeutet, dass wir auch in Zukunft weitere Partner integrieren werden. Im Gegenteil gehen wir sogar davon aus, dass wir unsere Plattform-Strategie weiter beschleunigen können.Uns geht es finanziell bestens. Und solche Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht.Falls es Bexio finanziell nicht gut gegangen sein sollte, so hat sich dies nun geändert. Eine gewöhnlich sehr gut informierte Quelle hat uns 'Mergermarket' von Acuris zukommen lassen. Die ist ein aktuelles Memo von Finanzanalysten, das die Bexio-Übernahme thematisiert.Die Analysten berufen sich ihrerseits auf zwei nicht namentlich genannte Quellen. Diese beziffern den Übernahmepreis auf 115 Millionen Franken.Mobiliar, Bexio, Swiss Life und die laut 'Mergermarket' involvierten Berater von GCA Altium nahmen keine Stellung.Bexio zählt laut Eigenangaben 15'000 Kunden, die zwischen 29 und 99 Franken monatlich zahlen. Der Kaufpreis von 115 Millionen Franken entspricht laut 'Mergermarket' dem beinahe 35-fachen des Jahresumsatzes von Bexio im Jahr 2017. Das wäre ein hoher Preis für Mobiliar, um seine Position im KMU-Markt auszubauen.Bexio hat mittlerweile rund 80 Mitarbeitende. (Hans Jörg Maron / Marcel Gamma)