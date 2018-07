BOSA sucht auch dieses Jahr die besten Schweizer Apps

Am 7. November werden zum sechsten Mal die besten Schweizer Apps gekürt. Ab sofort könnten Projekte in zehn Kategorien eingereicht werden, schreibt Best of Swiss Apps (BOSA) in einer Mitteilung.Gesucht werden Applikationen in den neun "klassischen" Kategorien Innovation, Design, User Experience & Usability, Functionality, Business Impact, Campaigns, Enterprise, Games sowie Mixed-, Augmented- & Virtual Reality.Zudem sucht man einen Sieger für das Jahresthema Conversational Apps, also Applikationen die dank Cortana, Siri und Co. eine neuartige User-Experience ermöglichen würden, wie die Veranstalter der Awards schreiben. Im Zentrum stehe die Frage, welche Potentialeund welchen Mehrwert diese im Vergleich zu klassischen Interfaces bieten.Eingereicht werden können alle in oder für die Schweiz produzierten Applikationen, die in den letzten zwölf Monaten neu erstellt oder wesentlich überarbeitet wurden oder dies in den nächsten Wochen noch werden. Dabei können Anwendungen für Interfaces jeglicher Art – vom Mobile App, über Desktop-Applikationen bis hin zu Assistenz-Systemen in Autos – ins Rennen geschickt werden.Die genauen Teilnahmebedingungen können auf der Website von Best of Swiss Apps angeschaut werden. (ts)