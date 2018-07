Security ist beliebtester IT-Studiengang an der HSLU

Dass die Hochschule Luzern (HSLU) mit dem Bachelor-Studiengang Information & Cyber Security einen Nerv getroffen hat, scheint unübersehbar. Erst im Februar war man mit zwei neuen Ausbildungsangeboten an den Start gegangen. Während der Bachelor-Studiengang International IT Management bisher erst zehn Studierende angelockt hat, haben sich für den Bachelor-Studiengang zum IT-Security-Spezialisten inzwischen schon rund 50 Personen angemeldet. Das bestätigte die Hochschule auf Anfrage von inside-it.ch.Bei keinem anderen IT-Studiengang des Departements Informatik wurden dieses Jahr so viele Anmeldungen registriert,lässt denn auch die HSLU wissen. Wie Peter Fischer, Dozent und Präsident Swiss Internet Security Alliance, gestern dem 'Zofinger Tagblatt' sagte, sind "IT-Sicherheitsfirmen intensiv auf der Suche nach IT-Sicherheitsexperten und zwar nicht in drei Jahren, sondern eigentlich per sofort".Allerdings ist der im Herbst erstmals angeboten Studiengang Information & Cyber Security trotz grossem Zuspruch noch keineswegs ausgebucht, wie es in dem Bericht weiter hiess. Laut HSLU-Sprecherin Senta van de Weetering ist die Zugangsbeschränkung noch nicht erreicht. Ausdrücklich verweist sie darauf, dass sich angehende Studierende "weiterhin anmelden" können. (vri)