Die Schweiz hat ein neues Einhorn

Die St. Galler Big-Data-Firma Sportradar ist ein Unicorn. Und zwar deutlich. Wie die 'Handelszeitung' berichtet, verkaufte der bisherige Minderheitsaktionär EQT seine Anteile von 35 Prozent. Mit dem Deal sei die Firma auf 2,4 Milliarden Dollar bewertet worden.EQT beteiligte sich im Jahr 2012 mit 44 Millionen Euro an der St. Galler Firma. Die Anteile der Private-Equity-Firma wurden von zwei Unternehmen übernommen: der US-amerikanischen Private-Equity-Firma TCV und dem kanadischen Pensionsfundmanager CPP Investment Board. EQT werde allerdings einen Teil der Verkaufserlöse wieder in Sportradar-Aktien investieren, so ein EQT-Partner zur 'Handelszeitung'. Sportradar ist auf das Sammeln und Auswerten von Daten, die bei Sportveranstaltungenentstehen, spezialisiert. Zu den Kunden gehören Medien, auf Sportwetten spezialisierte Firmen sowie Verbände wie die UEFA und seit einem Jahr auch die FIFA. Gegründet wurde die Firma im Jahr 2000 von CEO Carsten Koerl, der laut 'Bloomberg' noch immer Mehrheitseigner ist. Zu den weiteren Investoren gehören die amerikanische National Football League, Michael Jordan sowie weitere Besitzer von amerikanischen Sportteams.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen setzte 2014 91 Millionen Euro um, vergangenes Jahr waren es bereits 286 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt Sportradar laut eigenen Angaben 1900 Mitarbeitende in über 30 Niederlassungen weltweit. (kjo)