Doris Leuthard digitalisiert die Welt

Uno-Generalsekretär António Guterres hat ein ausgesprochen hochkarätiges Panel einberufen, das die internationale Zusammenarbeit in der digitalisierten Welt verbessern soll. Das "Panel on Digital Cooperation" wurde mit 22 Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaften besetzt. Geleitet wird es von Microsoft-Grossaktionärin Melinda Gatesund Alibaba-Gründer Jack Ma. Ebenfalls in der illustren Runde dabei ist Bundesrätin Doris Leuthard.Das Panel soll "Lücken im aktuellen globalen Gouvernanz-Ökosystem der digitalen Welt identifizieren und Vorschläge machen, die die Kooperation zum Nutzen aller verbessert werden kann", schreibt das Departement Leuthards in einer Mitteilung. (hc)