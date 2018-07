Orange Business Services kauft im Cloud-Bereich zu

Orange Business Services (OBS) gibt die Übernahme der Basefarm Holding bekannt, einem norwegischen Anbieter von Cloud-Infrastruktur und -Dienstleistungen. Man kaufe 100 Prozent der Geschäftsanteile von Basefarm für 350 Millionen Euro, schreibt OBS. Der Deal soll im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein, sofern die zuständigen Behörden grünes Licht geben.Basefarm wurde 2012 vom amerikanischen Investor Abry Partners übernommen. Der Kaufpreis damals belief sich laut einer norwegischen Fachzeitschrift auf knapp 75 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet undbeschäftigt rund 550 Mitarbeitende. Insbesondere in den vergangenen drei Jahren sei das Unternehmen stark gewachsen, so die Mitteilung. 2017 verzeichnete Basefarm einen Umsatz von über 100 Millionen Euro.Die Übernahme stärke die Position des neuen Besitzers im Cloud-Markt, insbesondere in den Bereichen Datenmanagement, Big Data und dem Management von geschäftskritischen Anwendungen. Auch könne OBS seine geografische Abdeckung erweitern. Basefarm hat seinen Hauptsitz in Oslo und unterhält Niederlassungen in Schweden, den Niederlanden, Österreich und Deutschland. (kjo)