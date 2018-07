Startup-Tag Zentral­schweiz geht in die nächste Runde

Bereits zum dritten Mal wird der Startup-Tag Zentralschweiz (STZ) durchgeführt. Ab sofort können sich Unternehmen, auch solche die es noch werden wollen, und Startup-Förderer für den Event am 11. September im Forum der Messe Luzern registrieren.Auch in diesem Jahr wird von der Hochschule Luzern der beste Businessplan prämiert. Projekte für den Businessplan-Contest werden noch bis zum 31. Juli angenommen, schreiben die Initianten.Vorträge gibt es unter anderem vom letztjährigen Gewinner des Businessplan-Contest, Swisens, und von Jens Margraf vom Buchhaltungssoftwareanbieter Klara. Im Rahmen von zwei Panel-Diskussionensollen die Jungunternehmen Einblicke in die Finanzierungsformen für Startups sowie die Förderangebote in der Zentralschweiz erhalten. Das detaillierte Programm gibt es auf der Website der Veranstaltung Der STZ wird von einer Trägerschaft aus Zentralschweizer Wirtschaftskreisen begleitet. Hinter dem Projekt stehen die Hochschule Luzern mit ihrem Programm "Smart-up", die Wirtschaftsförderung Luzern, das Coaching-Netzwerk Genisuisse Zentralschweiz, der Technopark Luzern, der MicroPark Pilatus, Zentralschweiz Innovativ und die Gewerbe-Treuhand Luzern. (kjo)