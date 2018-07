Security und Cloud lassen IBM wachsen

Cloud und Security bescheren IBM weiteres Wachstum. Im vergangenen Quartal konnte "Big Blue" sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Für das zweite Quartal wies der Konzern ein Umsatzwachstum von fast vier Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar aus. Der Gewinn stieg um drei Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.Dies ist das dritte Quartal in Folge, in dem IBM einen steigenden Umsatz ausweisen kann, nachdem die Einnahmen fünf Jahre lang rückläufig waren. Die aktuelle Bilanz übertraf die Erwartungen der Analysten und IBM bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr.Etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt aus den "Strategic Imperatives", der Business Unit, in der IBM wachstumsträchtige Geschäftsbereiche zusammenfasst. Hierzu zählen etwa Security, Cloud oder der Analytics-Bereich.Der Umsatz mit den Strategic Imperatives wuchs insgesamt um rund 15 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit der Cloud kletterte im Jahresvergleich um 20 Prozent nach oben und belief sich auf 4,7 Milliarden Dollar.IBM strebe weiterhin danach, sich mit "innovativer Technologie, tiefem Unternehmenswissen sowie Vertrauen und Sicherheit" zu differenzieren, wie IBM-CFO James Kavanaugh laut 'CRN' an einer Telefonkonferenz sagte. Akquisitionen seien nach wie vor integraler Bestandteil dieser Strategie. "Wir haben eine Menge Arbeit geleistet, um Kapital und Investitionen neu zu verteilen, um das Portfolio, das wir heute haben, wieder aufzubauen", so Kavanaugh zu den Investoren. (kjo)