"Berufe der ICT" ist online verfügbar

Nun kann online im Standard­werk nach Berufsbildern sowie Aus- und Weiter­bildungen gestöbert werden.

Die Publikation "Berufe der ICT" erscheint seit 1986 in regelmässigen Abständen in Buchform und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer wichtigen Arbeitsgrundlage für HR-Verantwortliche, Personal­vermittler und Berufsberater entwickelt. Nun ist die Publikation von SwissICT auch online verfügbar , wie der Verband in seinem Newsletter mitteilt.Ähnlich wie die Printausgabe liefert die Online-Version Berufsbeschreibungen und Anforderungsprofile für Berufe in der Informations- und Kommunikations­technologie sowie in der Organisation. Auf der Website könnendie einzelnen Berufsbilder der ICT oder Berufsgruppen durchstöbert werden und Website-Besucher erhalten Informationen zu den Hauptaufgaben, den Ausbildungsanforderungen und den Kernkompetenzen eines Berufs.Daneben gibt es umfassende Informationen über das schweizerische Bildungssystem im ICT-Bereich. Auch werden die verschiedenen Ausbildungen auf Tertiärstufe gegenübergestellt und die verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten erklärt."Das in der Branche etablierte Werk hilft, Licht in die beruflichen Tätigkeiten der Informatik zu bringen und eine Standardisierung bei den vielen Berufsbezeichnungen zu erzielen", wird denn auch Bundesrätin Doris Leuthard auf der Website zitiert. (kjo)