Microsoft knackt die 100-Milliarden-Dollar-Grenze

Microsoft-Umsatz und -Gewinn in Milliarden US-Dollar. (Source: Microsoft)

Die Cloud-Strategie der Redmonder zahlt sich aus.

Das Cloud-Geschäft und Office 365 haben Microsoft zu einem überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs verholfen. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal um 17,5 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von April bis Juni um zehn Prozent auf 8,87 Milliarden, wie die Redmonder mitteilen. Damit übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten klar.Für das gesamte Geschäftsjahr 2018, das für Microsoft am 30. Juni endete, weist der Konzern einen Umsatz von 110 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 25,5 Milliarden Dollar aus. Ein Meilenstein für die Redmonder. "Wir hatten ein unglaubliches Jahr mit einem Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar als Ergebnis der unermüdlichen Konzentration unserer Teams auf den Kundenerfolg und des Vertrauens, das unsere Kunden in Microsoft setzen", sagte CEO Satya Nadella.Der Fokus auf das Cloud-Business zahlt sich für Microsoft schon länger aus undNadella betont, dass man diese Investitionen weiter fortsetzen werde. Der Quartalsumsatz im Geschäftsbereich "Intelligent Cloud" belief sich auf 9,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 23 Prozent im Jahresvergleich. Der Umsatz mit Server-Produkten und Cloud-Services stieg um 26 Prozent. Dieses Wachstum sei angetrieben von Azure. Hier weist Microsoft ein Umsatzplus von 89 Prozent aus.Aber auch in allen anderen Geschäftsbereichen weist das Unternehmen Wachstum aus. So stieg der Quartalsumsatz mit Dynamics 365 um 61 Prozent im Jahresvergleich, die Einnahmen mit Office 365 Commercial um 38 Prozent und jene mit Office-Consumer-Produkten um acht Prozent. Insgesamt belief sich der Umsatz der Business Unit "Productivity and Business Processes" auf 9,7 Milliarden Dollar. Zu diesem Geschäftsbereich gehört auch die übernommene Plattform LinkedIn, die ein Umsatzwachstum von 37 Prozent verzeichnet.Der dritte Bereich, "More Personal Computing", verzeichnete einen Umsatz von 10,8 Milliarden Dollar und damit ein Plus von 17 Prozent. Mit einem Plus von 36 Prozent stiegen hier insbesondere die Xbox-Einnahmen sowie der Umsatz mit Gaming. Die Surface-Produkte brachten 25 Prozent mehr Umsatz, wie Microsoft schreibt. (kjo)