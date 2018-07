IDC: Investitionen in Blockchain explodieren in den nächsten Jahren

Finanzsektor und Dienstleistungen sind Spitzenreiter

Investition in Blockchain in den nächsten Jahren laut IDC. Grafik: IDC

Die Marktforscher von IDC haben einen Guide veröffentlicht, der einen Ausblick auf die Investitionen in Blockchain-Projekte gewähren soll. Offenbar schlägt sich der Boom auch in den Auslagen nieder: Dieses Jahr würden weltweit 1,5 Milliarden Dollar in die Technologie investiert, das ist doppelt so viel wie noch 2017. Und der Ausblick ist für Blockchain-Anhänger vielversprechend: Für das Jahr 2022 prognostiziert IDC Ausgaben in der Höhe von 11,7 Milliarden Dollar.36 Prozent der Ausgaben werden laut IDC in den USA getätigt, gefolgt von Westeuropa und der Volksrepublik China. Die Analysten erwarten aber in allen Regionen "phänomenale Wachstumsraten" bei den Investitionen.Im Mai hatte Gartner eine CIO-Umfrage veröffentlicht , die zu vorsichtigen Schlüssen in Sachen Einsatz der Technologie kam. Gerade mal ein Prozent der befragten CIOs sagte damals, sie hätten eine Blockchain-basierte Lösung in ihrem Unternehmen implementiert. Weitere achtProzent dachten daran, in absehbarer Zeit eine zu testen oder experimentierten aktiv daran. David Furlonger, Vice President bei Gartner, erklärte damals, "dass es rund um Blockchain-Einführung und -Einsatz einen massiven Hype gibt."Die nun publizierte Studie von IDC ist etwas optimistischer, zumindest in Bezug auf Investitionen: "Die Begeisterung für Blockchain wird nach wie vor in allen Regionen geteilt, da Unternehmen und Organisationen die potenzielle Geschäftsanwendung der Technologie weiter erforschen", so Stacey Soohoo, Research Manager bei IDC, in einer Mitteilung zum aktuellen Guide. Als grösste Hindernisse sieht sie derzeit noch regulatorische Bedenken und fehlende Standards.Am meisten investiert wurde wenig überraschend im Finanzsektor, der 2018 über einen Drittel der Ausgaben, nämlich552 Millionen Dollar, auf sich vereinte. Darauf folgt der Vertriebs- und Dienstleistungssektor mit 379 Millionen und der Produktions- und Rohstoffsektor mit 334 Millionen Dollar.Aus technologischer Sicht würden IT-Services und Business-Services zusammen rund 70 Prozent aller Blockchain-Ausgaben von 2018 bis 2022 ausmachen, wobei die Ausgaben in beiden Kategorien recht ausgewogen sein dürften, wie IDC festhält. Nach den Dienstleistungen fliesse am meisten Geld in Software für Blockchain-Plattformen, die zusammen mit Security-Software die am schnellsten wachsende Kategorie sei.Eine detaillierte Mitteilung zum Guide kann man auf der Website von IDC anschauen. (ts)