Google steigert Umsatz um ein Viertel

Sundar Pichai, Google-CEO.

Alphabet will EU-Strafe anfechten

Selbst die höchste je von der EU verhängte Wettbewerbs­busse kann die Geldmaschine Google nicht aus der Bahn werfen. Der Mutterkonzern Alphabet verdaut die Strafe in einem Quartal und verdient dank sprudelnder Werbeeinnahmen trotzdem noch Milliarden.In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Gewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zurück. Der Umsatz kletterte um gut ein Viertel auf 32,7 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Die Erwartungen wurden damit deutlich übertroffen. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um über fünf Prozent und lag zuletzt immer noch stark im Plus."Wir haben ein weiteres Quartal mit sehr starker Leistung geliefert", kommentierte Alphabets Finanzchefin Ruth Porat die Ergebnisse. Das Werbegeschäft von Google, auf das der Grossteil der Erlöse entfällt, legte um 24 Prozent auf rund 28 Milliarden Dollar zu. Zum Cloud-Business gibt das Unternehmen keine Zahlen bekannt. Man verzeichneaber "grosses Momentum", wie CEO Sundar Pichai sagte.Alphabets "Other Bets" wie der Roboterwagen-Entwickler Waymo oder das Gesundheitsunternehmen Verily verzeichneten starkes Wachstum, trugen mit 145 Millionen Dollar aber kaum nennenswert zu den Erlösen bei. Dafür nahm ihr Verlust von 633 Millionen auf 732 Millionen Dollar zu.Alphabet will die Strafe der EU-Kommission zwar anfechten, verbuchte die Belastung aber trotzdem bereits in der Bilanz. Im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis fiel der Gewinnrückgang noch relativ moderat aus, denn damals hatte das Quartalsergebnis ebenfalls unter einer milliardenschweren Kartellstrafe der EU gelitten.Ohne die gut fünf Milliarden Dollar schwere EU-Strafe, die jüngst wegen angeblichem Missbrauch der Marktmacht beim Smartphone-System Android gegen den Konzern verhängt wurde, würde der Quartalsgewinn 8,3 Milliarden Dollar betragen.EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte in der vergangenen Woche zum bisher härtesten Eingriff in das Geschäftsmodell von Google angesetzt. Vestager forderte, dass es binnen 90 Tagen geändert wird und drohte mit weiteren Strafzahlungen, die ebenfalls in die Milliarden gehen könnten. Google weist die Vorwürfe zurück und will sich mit Rechtsmitteln dagegen zur Wehr setzen. (sda/kjo)