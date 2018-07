Baloise beteiligt sich an Startup Carhelper

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung beteiligen sich die Basler Versicherungen an Carhelper, einem 2016 gegründeten Anbieter eines Autoservice- und Reparatur-Vergleichsdienstes. Mit der Investition sowie zwei neuen Versicherungsprodukten baue Balosie sein Angebot im Bereich Mobilität weiter aus, heisste sin einer Mitteilung. Zudem werde die Grundlage geschaffen, auf Basis dieser Beteiligung künftig ein Ökosystem an Dienstleistungen rund um Mobilität anbieten zu können. Ebenfalls beteiligt an der aktuellen Finanzierungsrunde waren Amag und die Swiss Startup Factory, die bereits seit zwei Jahren in das Jungunternehmen investiert sind.Wie viel Geld Carhelper in der Finanzierungsrunde eingenommen hat, ist nicht bekannt. Laut der Mitteilung ist über den Investitionsbetrag Stillschweigen vereinbart worden. Das Kapital soll in die Weiterentwicklung der Plattform fliessen. So soll die Usability verbessertund die direkte Onlinezahlung ermöglicht werden. Daneben plant Carhelper einen Abhol- und Bring-Service."Wir sehen die Zukunft der Versicherungsindustrie nicht in isolierten Versicherungsprodukten sondern in Dienstleistungen, die über eine kundenfreundliche digitale Plattform in ein Ökosystem integriert sind", sagt Wolfgang Prasser, Geschäftsleitungsmitglied der Baloise.Carhelper wurde von Matthias Gerber und Aleksandar Stevanovic gegründet. Die überarbeitete Carhelper-Plattform ging 2018 online. Kunden können darüber ihr Fahrzeug auswählen, Kilometerstand und Postleitzahl eingeben und erhalten anschliessend eine Auswahl an Offerten für den gewünschten Autoservice oder die beabsichtigte Reparatur. Was Carhelper auszeichnet, ist laut dem Versicherer ein Algorithmus, der die Daten des Bundesamts für Strassen (Astra), der Fahrzeughersteller sowie der Partnerwerkstätten kombiniert. (kjo)