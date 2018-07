Ab heute brandmarkt Chrome HTTP als unsicher

Angekündigt wurde es von Google schon im Februar, aber nun ist es Realität. Ab heute, mit dem Rollout von Chrome Version 68, ist es aber Realität. Unverschlüsselte HTTP-Webseiten werden vom Chrome Browser nicht nur mit dem bisherigen durchgestrichenen Schloss in der Adressleiste verziert, sondern dort auch explizit als "Nicht sicher" bzw. "Not Secure" bezeichnet.HTTPS-verschlüsselte Seiten haben neu neben dem grünen Schloss die Kennzeichnung "Sicher".Google will damit den Druck auf Sitebetreiber, zu HTTPS zu wechseln, weiter erhöhen. Ab September wird dann auch die Bezeichnung "Sicher" für verschlüsselte Webseiten wieder wegfallen. Dies soll betonen, dass https heute eigentlich der Normalfall sein sollte. (hjm)