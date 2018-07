US-Chinesische Spannungen verhindern Übernahme von NXP durch Qualcomm

Die Übernahme von Qualcomm durch Broadcom für rund 140 Milliarden Dollar scheiterte am Widerstand von US-Behörden und Politikern. Nun haben chinesische Behörden die Übernahme des holländischen Chipherstellers NXP durch sein US-Gegenstück Qualcomm für 44 Milliarden Dollar so lange hinausgezögert, bis Qualcomm das Handtuch warf.Der Deal war schon im Herbst 2016 angekündigt worden . Im April 2017 dachte man, die Übernahme sei Tatsache, weil die US-Wettbewerbsbehörden keinen Einspruch erhoben hatten . Allerdings fehlte noch die Zustimmung der zuständigen chinesischen Wirtschaftsbehörden. Qualcomm verlängerte daraufhineinige Male die Frist für sein Angebot an die NXP-Aktionäre, um auf die Zustimmung aus China zu warten. Die traf allerdings nie ein. Nun hat Qualcomm angekündigt, dass man nicht mehr bereit sei, die gerade abgelaufene letzte Frist für das Angebot ein weiteres Mal zu verlängern.Die meisten Wirtschaftsmedien glauben, dass die Spannungen zwischen China und den USA rund um die US-Strafzölle der Hintergrund dafür sind, dass die chinesischen Behörden ihre Zustimmung so lange hinauszögerten. "Es ist nicht mehr nur ein Handelskrieg", sagt ein vom 'Wall Street Journal' befragter Wirtschaftsprofessor. Mehr und mehr wachse er sich zu einem allgemeinen wirtschaftlichen Konflikt aus. Und China werde darin jedes Druckmittel nutzen, das es habe. (hjm)