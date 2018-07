Nachfrage nach IT-Entwicklern steigt markant

Zwischen Juni und Juli 2018 ging die Zahl der in der Schweiz ausgeschriebenen Stellen insgesamt um rund fünf Prozent zurück. Im gleichen Zeitraum aber wuchs die Anzahl der ausgeschriebenen Jobs für IT-Entwickler um 18,5 Prozent, so der aktuelle Michael Page Swiss Job. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Stellenausschreibungen für IT-Entwickler gar um 48,5 Prozent. Die Ergebnisse basieren auf Auswertungen von Job-Ausschreibungen auf Unternehmens-Websites in der ganzen Schweiz, die Michael Page regelmässig macht.NicolaiMikkelsen, Director bei Michael Page, führt die starke Nachfrage auf Industrieunternehmen zurück, die ihre IT- und Operational-Technology-Umgebungen im Rahmen von Industry 4.0 und dem Internet of Everything zusammenführen oder neu ausrichten. Auch in den Bereichen Fintech und Cybersecurity besteht laut Michael Page eine erhebliche Nachfrage nach IT-Entwicklern.Ebenfalls gewachsen ist die Nachfrage demnach nach IT-Spezialisten im ERP-Bereich. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Stellenangebote um 37 Prozent. (kjo)