Slack kauft Kon­kur­renten Hipchat und Stride

Der Collaboration-Plattform-Anbieter Slack hat Atlassian die Rechte an dessen Unternehmens-Chatsoftware Hipchat und dem Nachfolgeprodukt Stride abgekauft. Damit verschwindet einer der bedeutsamen Slack-Konkurrenten. Denn die beiden Atlassian-Messaging-Plattformen sollen am 15. Februar 2019 geschlossen werden. Nutzern wird wenig verwunderlich der Wechsel zu Slack angeboten. Zum Preis der Übernahme des geistigen Eigentums für Hipchat und Stride wurden keine Angaben gemacht.Eingestellt werde auch "Hipchat Server" und "Hipchat Data Center", lässt Atlassian wissen. Es existiertbereits ein Migrationspfad für alle vier Produkte und es steht eine Anleitung zur Verfügung , um Benutzerdaten an Slack exportieren und übertragen zu können.Begründet wird der Verkauf mit einer dramatischen Veränderung am Markt für Echtzeitkommunikation. Die Produkte würden sich immer ähnlicher, heisst es bei Atlassian . Deshalb habe man sich zur als strategisch bezeichnete Partnerschaft mit Slack entschlossen. (vri)