Apple knackt die Billionen-Dollar-Grenze

Apple hat als erstes US-Unternehmen die Grenze von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen am Donnerstag an der New Yorker Börse um 2,9 Prozent auf 207,39 Dollar. Der Hersteller erreichte den Meilenstein am Mittag, als die Aktie über 207,04 Dollar kletterte.Seit dem Börsendebüt 1980 hat Apple seinen Börsenwert um mehr als 50'000 Prozent steigern können. Allein in diesem Jahr legte die Aktie 23 Prozent zu und zog am Mittwoch, nachdem der Konzern starke Umsatz- und Gewinnzuwächse ausgewiesen hatte, starkan. Die Nachfrage nach hochpreisigen iPhones blieb stabil und die Verkäufe aus dem App Store und anderen Services hatten im vergangenen Quartal neue Höchststände erreichten. Apple ist nun etwa so hoch bewertet wie die zehn grössten Schweizer Firmen im Börsenindex SMI zusammen. Weitere grosse US-Tech-Firmen sind von der Billionen-Dollar-Bewertung noch ein Stück entfernt. Dazu gehören Amazon (876 Milliarden Dollar), die Google-Mutter Alphabet (853 Milliarden) oder Microsoft (812 Milliarden). (sda/kjo)