Online-Kurs will mit Mathe fit für die IT machen

Ab dem 10. September kann jedermann drei Wochen lang online an einer "Einführung in die Mathematik der Algorithmik" am Hasso Plattner Institut (HPI) teilnehmen. Es werde Antworten auf die Frage geben, wie viel Mathematik in der Informatik und deren Algorithmen steckt, wirbt das HPI für den kostenlosen Onlinekurs. Anmelden kann man sich hier Es handle sich um einen sogenannten "Massive Open Online Course", den die vier verantwortlichen Wissenschaftler nach ihren Erfahrungen aus dem Vorjahr überarbeitet haben. Konkret gehe es diesmal "um Rätsel und Logik, aber auch um Wahrheitswerte und um Graphen, also Modelle für Beziehungen zwischen Objekten". Ausserdem könne man lernen, was Quantoren und Junktoren sind und werde mit Formalisierungen und Spezifikationen vertraut gemacht. Nicht zuletzt anhand von Beispielen soll ein Verständnis für die grundlegenden Bausteine der Informatik vermitteln werden, verspricht das HPI.Dabei werde es unter anderemauch um Aspekte wie den Wegfinde-Algorithmus oder PageRank-Anzeigen bei Suchmaschinen gehen.Adressiert werden Menschen, die mit dem Gedanken an ein IT-Studium spielen, und alle, die die Prinzipien hinter den gängigen Softwareprogrammen besser verstehen wollen. Vorausgesetzt werden grundlegende Mathematik-Kenntnisse aus der Sekundarstufe.Um den Stoff zu bewältigen, sei ein Zeitaufwand von drei bis sechs Stunden pro Wochen erforderlich. Weiter wird darauf verwiesen, dass der Internet-Kurs mit Video-Lektionen, Selbsttests und Hausaufgaben auch eine Abschlussprüfung umfasst. Wer die besteht, erhält dann auch ein entsprechendes HPI-Zertifikat.Der Kurs läuft auf der interaktiven Bildungsplattform openHPI, die 2012 gestartet worden ist. Dort wird ein Gratis-Zugang zu aktuellem Hochschulwissen in den Gebieten Informationstechnologie und Innovation geboten. Das geschieht ausser auf Deutsch, Englisch und Chinesisch seit dem letzten Herbst auch via Online-Übersetzung mit Untertiteln in elf Weltsprachen.Teilgenommen haben bisher 177'000 Menschen weltweit, von denen bisher rund 54'000 auch ein Zertifikate erhalten haben. Auf openHPI sind übrigens nach wie vor die letztjährigen etwas mehr als 40 Kurse noch abrufbar. (vri)