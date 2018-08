Skype Classic darf weiterleben

Microsoft hat den Chor der User gehört und lässt den populären Chat-Client Skype in der Version 7 ("Skype Classic") vorerst weiterleben. Microsoft hat im Juni die neue Version 8 von Skype angekündigt und liess später verlauten, man stelle den Support für Skype 7 per 1. September ein.Weil Skype 8 nicht alle Funktionen von Skype 7 bietet, erntete Microsoft im Community-Forum eine Menge kritischer Reaktionen.Am Montag nun hiess es im Forum, Microsoft werden den Support für Skype Classic "for some time" verlängern. "Our customers can continue to use Skype classic until then", schreibt die Forum-Moderatorin. Und weiter: "Thanks for all your comments - we are listening.". (hc)