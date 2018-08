C/4HANA erst teilweise ready

Die Deutschsprachige SAP Anwendergruppe DSAG hat sich gestern zur C/4HANA geäussert. Der deutsche Software-Hersteller hat die Online-CRM-Suite C/4HANA an der Kundenkonferenz Sapphire angekündigt.Die SAP-Experten der DSAG schätzen an der angekündigten SaaS-Suite insbesondere, dass Prozesse über verschiedene Systeme hinweg integriert sein werden. Die bisherigen SAP-Lösungen für Marketing, Verkauf undService seien bisher doch "schwer überschaubar", so die DSAG. Ebenso gelobt wird, dass C/4HANA schlanker, mit weniger Funktionen überladen, daherkomme.Allerdings seien erst "Teile der Produktfamilie", zum Beispiel SAP Sales Cloud, mit einem relativ überschaubaren Aufwand implementierbar. Hingegen brauche die Integration der SaaS-Lösung SAP Cloud for Customer mit Hybris Commerce noch "weiterer technischer Anstrengung", schreibt DSAG. (hc)