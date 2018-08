Credit Suisse zeigt Zahlen zum Erfolg eines internen Chatbots

"Amelia" heisst der virtuelle Assistent, den die US-Firma IPSoft entwickelt und bei diversen Grossfirmen untergebracht hat. Darunter findet sich CS, welche Amelia am internen IT-Service Desk auch für Schweizer Mitarbeiter einsetzt. Die Bank will simplere telefonische Standard-Anfragen wie E-Mail-Probleme oder Passwort-Rücksetzungen anstelle von Mitarbeitern von Amelia automatisiert bewältigen lassen. Dies seien fast die Hälfte aller Anfragen an den Service Desk überhaupt.Amelia ist also ein interessanter Use Case in technologischer Hinsicht, aber auch wenn es um Einsparungen beim Personal im Back-Office geht. In einem Blogpost rapportiert HSLU-Professor Andreas Dietrich basierend auf CS-Statistiken die ersten Erfahrungen mit dem Chatbot.Die Website von IPSoft informiert darüber, dass Amelia viel Trainings- undSchulungsbedarf hat. Das zeigt sich darin, dass dem Launch fünf Monate Entwicklungsphase vorangingen und Amelia nach dem Launch nur 23 Prozent der Anfragen verstand. Sie konnte die Anfragen also weder selbst lösen noch sie an einen menschlichen Supporter weiterleiten.Von Dezember 2017 bis Juli 2018 stieg die Quote auf 85 Prozent, dies dank KI und aktivem Training. Als Problem habe sich erwiesen, dass Menschen unterschiedliche Begriffe für dasselbe Problem einsetzen, so der Blog-Post. Warum Synonyme für KI ein Problem darstellen können, ist unklar. Die genannten, offenbar aufgetretenen Probleme im individuellen Sprachgebrauch ("Filiale" oder "Geschäftsstelle") könnte man gut abfangen.Nichtsdestotrotz konnte Amelia Ende Juli 2018 13 Prozent aller Anfragen offenbar selbständig lösen. Jennifer Hewit, Head of Cognitive & Digital Services und Projektverantwortliche bei Credit Suisse, lässt verlauten, man wolle diese Quote 2019 auf 40 Prozent steigern.In weiteren Zahlen deutet sich das Einsparpotential für die CS an: 15 Prozent der Anfragen seien über den Chat-Kanal zu Amelia gelangt. Und bei einem kurzen Systemausfall habe Amelia "an einem einzigen Arbeitstag eine Arbeitslast von 13 Mitarbeitenden abdecken können". Langfristig sollen 70 Prozent aller Telefonate überflüssig werden.Die CS hat einen weiteren Chatbot im Kundenverkehr im Einsatz. Eine aktuelle Evaluation ist nicht bekannt.Amelia ist aber bei andern Banken im Kundenverkehr im Einsatz. Die Schwedische Online-Bank Nordnet, welche laut 'Nordic Business Insider' Amelia im Kundenverkehr einsetzte, hat die Assistentin "entlassen", um in andere Einsatzbereiche von KI im Banking zu investieren. (mag)