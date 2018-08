Apple zieht iOS 12 Beta 7 nach knapp 24 Stunden zurück

Apple hat die neueste Beta seiner iOS-Plattform-Software nach weniger als 24 Stunden und ohne Erklärung zurückgezogen. Dies meldet 'MacRumours' Der Grund soll in Performance-Problemen liegen. Dabei sollte das Update von iOS 12 die Leistung älterer Devices wie dem iPhone 6 verbessern.Doch kurz nachdem Beta 7 zum OTA-Download ("Over the Air") zur Verfügung gestelltwurde, berichteten Entwickler und Tester über lähmende Startzeiten bei Apps auf Reddit Apple hat auch Group FaceTime aus der Beta 7-Version entfernt. In den Release Notes erklärt der Konzern, man liefere "in diesem Herbst" ein neues Software-Update. (mag)