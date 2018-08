Weltbank gibt Bonds auf Blockchain-Basis in Auftrag

Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) arbeitet im Auftrag der Weltbank an einem Bond dessen Erstellung, Herausgabe und Verwaltung auf der Blockchain-Technologie beruht. Das sogenannten "Blockchain Offered New Debt Instrument" (kurz: bond-i) ist eine auf den australischen Dollar lautende Anleihe. Wann der Bond auf den Markt kommt, steht noch nicht fest. Aber das Interesse von Investorenseite sei gross, so die beiden Finanzinstitute in einer gemeinsamen Mitteilung."Wir glauben, dass neue Technologien ebenso transformative wie umsichtige Möglichkeiten für uns bieten, weiter innovativ zu sein, auf die Bedürfnisseder Investoren einzugehen und die Märkte zu stärken", so Arunma Oteh, Schatzmeisterin und Vizepräsidentin der Weltbank. "Das Engagement von CBA und der Erfahrungsschatz von Microsoft haben massgeblich dazu beigetragen, diesen historischen Meilenstein zu erreichen."Zum Einsatz kommt eine private Ethereum-Blockchain. Man sei aber angesichts der rasanten Entwicklung auf diesem Feld für neue Lösungen offen, betonen CBA und Weltbank. Die Infrastruktur wird in Microsofts Azure betrieben. Der Techkonzern ist dann auch für die Betriebsfähigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit der Lösung zuständig. (ts)