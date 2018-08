Kudelski hofft auf Cybersecurity, um aus den roten Zahlen zu kommen

Der Kudelski-Konzern weist für das erste Halbjahr 2018 wie angekündigt einen Verlust aus. Das operative Ergebnis (EBIT) kam bei minus 30,2 Millionen US-Dollar zu liegen (Vorjahr: plus 7,5 Millionen). Unter dem Strich steht ein Reinverlust von 36,5 Millionen, nachdem im Vorjahr ein Fehlbetrag von 5,3 Millionen resultiert hatte. Dies meldet das Schweizer Unternehmen.Das Unternehmen, das sich in einer tiefgreifenden und kostspieligen Umbauphase befindet, hatte vor rund einem Monat rote Zahlen angekündigt. Die Gesellschaft legt in Zukunft einen Schwerpunkt auf die Bereiche Cybersecurity und IoT, während das traditionelle Geschäft mit Verschlüsselungslösungen im Pay-TV-Markt an Gewicht verliert.Beide Unternehmenssparten verzeichnen weniger Umsatz: Dieser nahm um gut zehn Prozent auf 446,1 Millionen US-Dollar ab. Rückläufig waren vor allem die Verkäufe bei "Integrated Digital TV" (minus 16 Prozent), der grösseren der beiden Sparten. Auch die zweite Sparte "Public Access" (Zutrittssystemefür Bergbahnen oder auch Parkhäuser) erlitt eine Umsatzeinbusse (minus 3,3 Prozent), was mit einer "höheren Saisonalität" begründet wurde.Als Lichtblick erwähnte das Unternehmen steigende Bruttomargen und einen deutlichen Kundenzuwachs im noch kleinen Cybersecurity-Geschäft.Mit den vorgelegten Zahlen hat Kudelski die Markterwartungen auf allen Stufen deutlich verfehlt. Entsprechend verlieren die Kudelski-Papiere bei sehr hohen Volumina 5,6 Prozent (Stand 9.30 Uhr).Das zweite Halbjahr soll bessere Zahlen bringen als das erste. So wird unverändert für das Gesamtjahr ein EBIT von 30 bis 40 Millionen Dollar angepeilt. Die EBIT-Kennzahl versteht sich jedoch ohne Restrukturierungskosten.Konkret sollen die Verkäufe im Digital-TV-Bereich und im Cybersecurity-Geschäft zunehmen, und für "Public Acces" wird mit einer Umsatzbeschleunigung gerechnet, was für das Gesamtjahr dann auch eine höhere Profitabilität bringen soll.Laut einer Aussage von André Kudelski im 'Sonntagsblick' zum Cybersecurity-Geschäft investiert "die Gruppe investiert jährlich fast 200 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung". Zudem ist Kudelski mit dem Thalwiler Chip-Entwickler U-Blox eine Partnerschaft eingegangen.Im gleichen Interview fordert Kudelski, dass die Eidgenossenschaft selbst mehr Security-Technologie im Inland entwickeln solle: "Wenn man das im Inland selber macht, weiss man, was man hat". (mag / sda)