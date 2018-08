Genfer KB wird Aktionärin des SwissID-Joint-Ventures

Die Genfer Kantonalbank (BCGE) beteiligt sich an der SwissID-Trägerin SwissSign Group AG. Das Bankenhaus hat einen Anteil von drei Prozent am Gemeinschafts­unternehmen erworben. Mit ihrer Beteiligung ergänze die BCGE die digitale Strategie und weite sie aus, schreibt die Bank in einer Mitteilung."Diese Beteiligung ermöglicht es der BCGE, die Einbindung der Kantonalbanken in dieses strategische Grossprojekt auf nationaler Ebene zu festigen. Dies verstärktauch die westschweizerische Trägerschaft des Aktionariats der SwissSign Group AG", lässt sich BCGE-CEO Blaise Goetschin in der Mitteilung zitieren.Das Joint Venture SwissSign Group setzte sich bislang zusammen aus: SBB, Schweizerische Post, Swisscom, Credit Suisse, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank, SIX und den Versicherern Axa, Baloise, Helvetia, Mobiliar, Swiss Life, Vaudoise und Zürich und den Krankenkassen CSS und Swica. (ts)