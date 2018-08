Künstliche Intelligenz bedroht das Finanzsystem

Die Kombi KI-Cloud schafft laut einer Studie neue Profite, Feindschaften und Machtverhältnisse.

Welche Player – etwa die Techkonzerne – werden mit ihrem Know-How künftig welche Rolle in der Finanzwelt spielen?

Welche Marktdynamiken entstehen, die möglicherweise nur noch ganz grosse Institutionen sowie kleine spezialisierte Nischenanbieter übriglassen?

Welche intersektoralen Symbiosen entstehen und wie verändern sich die Wertschöpfungsketten?

Welche gesellschaftlichen Auswirkungen bringen die grossen Veränderungen mit sich?

Der zunehmende Gebrauch von Künstlicher Intelligenz und Cloud Services mache das globale Finanzsystem verwundbarer. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des World Economic Forums (WEF). Die beiden Aspekte gehören laut der Untersuchung zusammen, weil aufgrund der Vorteile zu erwarten sei, dass KI-Tools als Service in der Cloud angeboten werden.Rund 200 Interviews mit Finanzexperten und Industrieleadern – auch aus der Schweiz – haben laut den Autoren ergeben, dass künstliche Intelligenz die Branche disruptiv verändern werde. Keine bahnbrechenden News. Aber dies bringt in den Augen der Forscher für Kunden und Institutionen eine Reihe von Vorteilen und Herausforderungen: Etwa in Fragen der Datensicherheit und -regulierung, auf dem Feld der Konkurrenz und der Partnerschaften, bei der Veränderung der Verwertungsketten oder den Anforderungen an das Know-How aller Beteiligter.DerEinsatz von KI bringe auch Schwächen und Risiken mit sich: "Eine stärker vernetzte Welt ist anfälliger für Cyberrisiken und schafft Konzentrationsrisiken", so Jesse McWaters, der Hauptautor des Berichts. Konkret seien Finanzsysteme, die maschinelles Lernen beinhalten und über die Cloud von verschiedenen Institutionen genutzt werden, ein lohnendes Ziel und ein zentrales Einfallstor für Kriminelle.Aber es drohen auch weitere Gefahren: Die Automatisierung des Hochfrequenzhandels beispielsweise habe in den letzten Jahren bereits systemische Risiken hervorgerufen, wie etwa unkontrollierte Handelsereignisse oder sogenannte "flash crashes" – plötzliche Minuten andauernde starke Kurseinbrüche – zeigten, so die 'MIT Technology Review' Der WEF-Bericht wirft viele weitere Fragen auf. So etwa:Die Studie "The New Physics of Financial Services" ist laut Angaben der Forscher "möglicherweise" die umfangreichste Erhebung ihrer Art. Sie ist frei zugänglich und soll der Entscheidungsfindung von Firmen-Lenkern, Regulatoren und Politikern dienen. (ts)