Westschweizer Lehrer entdecken Handlungsbedarf beim Informatik-Unterricht

Die Lehrer der Romandie sehen in der Digitalisierung die grosse Herausforderung der Zukunft. Anlässlich des Schulbeginns haben sie den Rückstand der Schweiz in der Informatik kritisiert."Im Vergleich zu anderen Ländern hinkt die Schweiz im Informatikunterricht hinterher", sagte Jean-Marc Haller, Generalsekretär der Westschweizer Lehrergewerkschaft SER, vor den Medien in Lausanne. So käme es etwa häufig vor, dass die technische Ausrüstung zwar vorhanden sei, aber nicht so genutzt werde, wie man eigentlich könnte.Obwohl heute zahlreiche Kreise einen allgemeinen und standardisierten Informatikunterricht forderten, gebe es noch viele Fragezeichen. Allein die simple Definition von "Informatik" ist nach Ansicht der Westschweizer Lehrer schon problematisch.Zudem stellten sich Fragen wie: Was soll als Lernstoff berücksichtigt werden und wer soll ihn vermitteln? Wie baut man den Informatikunterricht im Lehrplan ein?Die SER redet zwar von der gesamten Schweiz, allerdingsbetrifft der Rückstand nicht die gesamte Schweiz und nicht alle Aspekte von Informatikvermittlung und der nötigen Infrastruktur.So kennt die Deutschschweiz und mehrsprachige Kantone den "Lehrplan 21". In der Romandie allerdings hat man nichts Vergleichbares entwickelt und durchgesetzt.So kennt das Welschschweizer Pendant – der "Plan d'études romand (PER) – Informatik nicht als Fach, sondern vermittelt schlichte Anwenderkenntnisse. Die 'Tribune de Genève' stellte pünktlich zum Schulanfang letztes Jahr fest , dass man hinterherhinke im Informatikunterricht. Olivier Maradan, Generalsekretär der Interkantonalen Konferenz für öffentliche Bildung in der Westschweiz und im Tessin (CIIP), gab dies auch zu. Allerdings gebe es dafür einen guten Grund, so Maradan. Es liege daran, dass der PER fünf Jahre älter sei: "Der PER wurde zwischen 2000 und 2009 entwickelt und 2010 angenommen." (mag/sda)