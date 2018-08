Handelskrieg: China versucht offenbar Alaska zu hacken

Der Handelsstreit zwischen den Washington und Peking reicht wohl auch in die digitale Sphäre. So berichtet 'Reuters' heute von versuchten Hackattacken auf amerikanische Unternehmen und Behördenstellen von einer chinesischen Eliteuniversität aus.Die Cybersecurity-Firma Recorded Future erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass von Computern der Tsinghua-Universität aus versucht worden sei, Energie- und Kommunikationsunternehmen in Alaska sowie die Regierung des US-Bundesstaates auszuspionieren. Der Angriff sei im Kontext einerHandelsmission von Alaska erfolgt, in deren Rahmen eine Delegation im Mai eine Woche in China zugegen war."Der Anstieg der Scan-Aktivitäten am Ende von Handelsgesprächen zu verwandten Themen deutet darauf hin, dass die Aktivität wahrscheinlich ein Versuch war, einen Einblick in die Perspektive von Alaska zu gewinnen und einen strategischen Vorteil in den Verhandlungen zu erreichen", schreibt Recorded Future in einem Bericht.Ob die attackierten Systeme kompromittiert wurden, ist nicht bekannt. Weder das chinesische Verteidigungsministerium noch das FBI wollten sich zur Angelegenheit äussern. Ein Beamter der Tsinghua-Universität bestritt die Anschuldigungen. (ts)