Stadt Bern experimentiert mit autonomem Bus

Im Mai hat der Verkehrsbetrieb "Bernmobil" die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Zulassung von selbstfahrenden Fahrzeugen mit Anbindung an die Betriebsleitzentrale ausgeschrieben. Nun wurde der Zuschlag in der Höhe von rund 440'000 Franken für einen entsprechenden Bus an den Hersteller Easymile vergeben – mit Option auf zwei weitere Fahrzeuge.Auf Anfrage von inside-it.ch bestätigt Marco Fuster, Leiter Unternehmensentwicklung von Bernmobil, dass man Kenntnisse für einen künftigen Einsatz von autonomen Fahrzeugen sammeln wolle.Im April schrieb Bernmobil in einer Mitteilung,dass das Fahrzeug 2019 während des einjährigen Versuchs zwischen dem Bärenpark und der Talstation der Marzilibahn verkehre. Es gebe derzeit noch keine Zulassung für eine Strecke oder für Fahrzeuge, so Fuster. Fest stehe aber, dass man eine Strecke wählen will, die nicht zu stark frequentiert jedoch genügend anspruchsvoll sei, dass gute Lernergebnisse erzielt werden.Neben der Stadt Bern und Bernmobil werden sich Energie Wasser Bern und die Migros Aare am Projekt beteiligen. Der Gemeinderat hat für den Versuchsbetrieb einen Beitrag von 300’000 Franken gesprochen. (ts)