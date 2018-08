"Die Schweiz" sucht drängende Digitali­sierungs­themen

Am Dienstag, 20. November geht das nächste Swiss Internet Governance Forum (Swiss IGF) in Bern über die Bühne. Alle Anspruchsgruppen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft der Schweiz fänden sich dort für einen Dialog über Fragen der Digitalisierung zusammen, schreibt das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) in einer Mitteilung.Nun suchen die Veranstalter Inputs und Anregungen, welche Themen auf dem Forum verhandelt werden sollen. Als Beispiele werden etwa Cybersicherheit, Datenwirtschaft, "Fake News", künstliche Intelligenz, Menschenrechteonline sowie Netzneutralität angeführt. Bis am 31. August können alle Interessierten auf der Website von Swiss IGF Vorschläge für Diskussionsthemen einreichen. Zudem kann man sich als Moderator, Mitorganisator oder Fachexperte bewerben.Das Swiss IGF besteht seit 2015 und wird jährlich durchgeführt. Partner des Forums sind unter anderem Asut, Parldigi, Google, Switch, CH Open, die Uni Zürich sowie die Meldestelle Melani. Die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den IGF-Prozessen stehe allen interessierten Personen offen, so das Bakom. (ts)