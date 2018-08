Postfinance will Schäden bei Cyberangriff auf Kunden übernehmen

Es ist noch nicht lange her, dass Unternehmenschef Hansruedi Köng sagte : "Postfinance ist noch viel zu analog aufgestellt". Man strebe an, "die führende digitale Bank in der Schweiz und unter den Top 10 der digitalen Banken in Europa" zu sein.Dazu braucht man allerdings Menschen, die ihre Bankgeschäfte nicht mehr analog abwickeln. Denn analog machen dies laut Postfinance derzeit noch zu viele, wie es in einer Mitteilung von heute heisst.Um deren Anzahl rasch "deutlich senken" zu können, adressiert die Posttochter jetzt die als abschreckend bezeichnete Hürde des Cybercrime. Denn vom Wechsel ins Onlinebanking abhalten würden Bedrohungen wie Phishing und Malware sowie die damit verbundene Angst, Opfer eines solchen Angriffs zu werden.Deshalb gibt es nun ein neues Leistungsversprechen: Als nach eigenen Angaben erste Bank in der Schweiz wird zugesichert, "finanzielle Schäden im Onlinebanking, die aus technischen Angriffen entstehen,bis zu einem Betrag von 100'000 Franken pro Fall vollständig" zu übernehmen.Die Entschädigungszahlungen sollen nur dann nicht fliessen, wenn ein Nutzer beim Onlinebanking und der Nutzung der Postfinance-App beispielsweise grobfahrlässig vorgehe. Als Beispiel grober Fahrlässigkeit nennt Pressesprecher Johannes Möri ein im Onlinebanking eingeloggtes Endgerät, das unbeaufsichtigt herumsteht. Nicht in diese Kategorie falle hingegen derjenige, der keine oder keine aktuelle Sicherheits-Software installiert hat. Das könne im Wiederholungsfall aber anders aussehen, so Möri auf Anfrage von inside-it.ch.Postfinance hat sein IT-System erst vor wenigen Monaten mit der neuen Kernbankenlösung BaNCS von Tata Consultancy Services (TCS) auf den neusten Stand gebracht. Das will man nun offensichtlich nutzen, um das Image eines klassischen Finanzdienstleisters abzustreifen. Man strebe als digitales Powerhouse an, "bis Ende 2020 die führende digitale Bank der Schweiz sein". Und zwar nicht nur wenn es um die Produkte, Dienstleistungen und Prozesse geht. (vri)