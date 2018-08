Skype hat jetzt auch End-to-End-Verschlüsselung, im Prinzip

Microsoft hat Skype ein wichtiges Sicherheitsupdate verpasst, nämlich End-to-End-Verschlüsselung für Anrufe und Text-Chats.Der Feature nennt sich Skype Private Conversations und ist verfügbar für Skype für Windows, macOS, Linux, Android und iOS.Das Feature wurde bereits im Januar 2018 angekündigt. Damals kündigten Microsoft und Open Whisper Systems, Hersteller der Signal-App, eine Partnerschaft an, um das Open-Source-End-to-End-Verschlüsselungsprotokoll Signal für Skype zu veröffentlichen.Dieses Signal Protocol wird in WhatsApp und der Signal-App bereits verwendet.Nun ist es für Skype-User soweit, auch wenn es nicht die Default-Einstellung ist: Die sichere Kommunikation kann ausgewählt werden als Option "neue private Unterhaltung", wenn man einen Chateröffnet.Allerdings müssen alle Beteiligten der Konversation kompatible Skype-Versionen haben und offenbar müssen neue Chats eröffnet werden, um die Verschlüsselung zu nutzen.Zudem können Nutzer nur von jeweils einem Gerät aus an einer privaten Unterhaltung teilnehmen. Wird mit der Konversation auf andere Geräte gewechselt, sind die ausgetauschten Nachrichten an das Gerät gebunden, das man zu dem Zeitpunkt nutzt.Es ist nicht so, dass Skype vorher keinen Schutz hatte. Es hatte immer eine Verschlüsselung. Diese neue, dezentrale End-to-End-Verschlüsselung kann nun, so das Versprechen, Regierungen, Spione und Strafbehörden daran hindern, Nachrichten zu manipulieren, alte Gespräche wiederherzustellen oder die laufenden Kommunikationen abzufangen. (mag)