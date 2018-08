Adcubum-CEO gestorben

Am 18. August ist René Janesch, Chef von Adcubum, gestorben. Kurz vor seinem 49. Geburtstag verstarb er überraschend infolge von Herzversagen, wie der Todesanzeige zu entnehmen ist.René Janesch war 2005 zu Adcubum gestossen. Zwischen 2007 und 2009 war er CTO beimSoftwarehersteller und wurde anschliessend COO. Seit September 2012 führte er schliesslich das Unternehmen.Der Mörschwiler verfügte über langjährige Erfahrung in der technischen Informatik, sowohl in der Leitung als auch im Projektmanagement. (ts)