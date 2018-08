Netz­werk­auto­matisie­rung: Vorteile und Heraus­forderungen

Ivan Pepelnjak (Bild: zvg)

Der renommierte Rechenzentrums- und Netzwerkexperte Ivan Pepelnjak beantwortet zentrale Fragen unseres Gastautors Christoph Jaggi.

Inside-it.ch: Was sind die primären Anwendungsfälle von Netzwerkautomatisierung?

Ivan Pepelnjak:

Wo liegen die Unterschiede zur Automatisierung von Rechenzentren?

Ivan Pepelnjak:

Netzwerkautomatisierung findet normalerweise im Zusammenhang mit physikalischen Geräten (Switch, Router, Firewall, Load Balancer) Anwendung. Für virtuelle Geräte wird normalerweise Serverautomatisierung verwendet, da sich virtuelle Geräte einfach entsorgen und neu aufsetzen lassen, falls etwas schief läuft. Es soll an dieser Stelle auch erwähnt sein, dass niemand, der voll zurechnungsfähig ist, im Bereich von traditionellem Speicher gross zu automatisieren versucht.

Die Auswirkungen eines Missgeschicks (Blast Radius) sind bei der Netzwerkautomatisierung massiv höher. Der Absturz eines Servers schaltet eine Applikation aus, während der Absturz eines Datenbank-Servers mehrere Applikationen ausschaltet, wenn man die Investition in eine vernünftige Redundanz ausgelassen hat. Der Absturz eines Core-Switch hat negative Auswirkungen auf das ganze Rechenzentrum.

Was sind die wichtigsten Vorteile?

Ivan Pepelnjak:

Ivan Pepelnjak gilt als einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet von Netzwerken, Cloud, Rechenzentren und skalierbarem Web Application Design. Sein Blog ist ein weltweit sehr viel beachteter Technologie-Blog. Als Consultant berät und begleitet er Unternehmen durch Paradigmenwechsel und zeigt auf, wie gleichzeitig die Kosten verringert und die operationelle Effizienz gesteigert werden können. Seine Webinare, Bücher und Blogeinträge machen sein breitgefächertes Wissen der Allgemeinheit zugänglich. Dort finden sich auch Kursangebote für Netzwerkautomation . (Christoph Jaggi)

Teil 2 folgt morgen. Pepelnjak erklärt die grössten Herausforderungen, ein sinnvolles Vorgehen einer IT-Abteilung und ob man mit Netzwerkautomation eigentlich Geld spart.

