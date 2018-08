Swiss Life holt UBS- und CS-Mann als CTO

Carmelo Gemelli heisst der erste CTO in der über 160-jährigen Firmengeschichte von Swiss Life Asset Managers. Er tritt die Stelle beim Fondsarm von Swiss Life am 1. November 2018 an. Dies meldet der grösste Schweizer Lebensversicherer.Auf Gemellis To-Do-Liste steht primär die Entwicklung und Umsetzung der länderübergreifenden IT-Strategie. Zudem werde er fachbereichsübergreifend die Digitalisierung steuern.Die neu geschaffene Stelle geht einher mit dem Einsitz in die Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers. Gemelli wird an Stefan Mächler, Group CIO Swiss Life, berichten.Aktuellist Gemelli Head Client Coverage IT und CIO Switzerland im UBS Asset Management, so sein LinkedIn-Profil. Er hat die Funktion seit 2014 inne.Zuvor war er 14 Jahre bei Credit Suisse, zuletzt als Head IT Asset Management Switzerland/EMEA mit globaler Verantwortung für die Front & Distribution IT-Plattform (Investment & Portfolio Management Systems, CRM-Systeme, Internetplattform).Gemelli ist ein Quereinsteiger im Technologiebereich: Er hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften.Laut Eigenangaben zählt Swiss Life Asset Managers 1600 Mitarbeiter in Europa. (mag)