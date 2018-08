HSLU ergänzt CAS-Studiengänge um KI, IoT und DevOps

Im Herbst starten die neuen Studiengänge an der Hochschule Luzern. Die HSLU hat das Angebot der Certificate of Advanced Studies (CAS) um sechs IT-Themen ausgebaut.Neu sind die Bereiche Künstliche Intelligenz, Data Privacy Officer, DevOps Leadership, Application Manager, IoT Manager sowie Cloud and Platform Manager ins Angebot aufgenommen worden. Weiterhin kann man sich im Weiterbildungsangebot unter anderem zum Spezialisten für Cisco-Produkte, Blockchain, Big Data Analytics, Security und Cloud-Managementausbilden lassen.Ähnliche Angebote wie die neuen Lehrgänge an der HSLU gibt es bereits von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die unter anderem einen CAS in Agile Organisation, Cloud Computing, Security und Data Science anbietet. Auch weitere Hochschulen wie zum Beispiel die ETH, die ZHAW und die Fernfachhochschule Schweiz bieten ähnliche Zertifikationslehrgänge.Die neuen Kurse an der HSLU dauern zwischen drei und acht Monaten und starten zwischen Oktober und November. (ts)