Zürich will wissen, welche digitalen Dienste die Bevölkerung möchte

Die Bewohner des Kantons Zürich sollen sich dazu äussern, welche digitalen Dienstleistungen der Verwaltung sie gerne in welcher Form nutzen würden. Der Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) und die Staatskanzlei Zürich haben eine entsprechende Umfrage in Auftrag gegeben. Die Erhebung heisst etwas umständlich: "Bedarfserhebung in der Bevölkerung: Digitales Leistungsportfoliobei Zürcher Gemeinden".Die Untersuchung soll zweistufig erfolgen: Im August und September werden rund 23'000 Haushalte in den Zürcher Gemeinden Fehraltdorf, Russikon, Meilen und Horgen befragt. Im Oktober sollen die Ergebnisse dann mit Interessierten aus der ganzen Bevölkerung vertieft werden, wie die Staatskanzlei schreibt.Im Februar 2019 werden die Ergebnisse vorgestellt. (ts)