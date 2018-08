Wall Street hält KI für zu limitiert für den Einsatz bei Banken

Die Wall Street ist offenbar skeptisch gegenüber KI, so ein Bericht des 'Wall Street Journal' ( Paywall ).Experten von Goldman Sachs und Morgan Stanley stimmen überein, die Möglichkeiten von KI seien immer noch zu limitiert, um Bankangestellte zu ersetzen. Es gebe noch viel zu tun, bis es soweit sei, dass Banken von den Vorteilen von KI profitieren könnten.Klar, Datenanalysen, Fraud Detection und virtuelle Assistenten für simple Kundenanliegen, das seien heute sinnvolle Use Cases. Aber bei Fragen, deren Beantwortung kontextbezogenesVerständnis und finanziellen Scharfsinn erfordern, sind die Experten skeptisch. KI-Algorithmen zur Mustererkennung könnten leicht getäuscht werden und es sei daher schwierig, sich auf sie zu verlassen.Dies erinnert daran, dass trotz des Fortschritts, den die KI-Technologie in den letzten Jahren gemacht hat, nicht jede Branche davon profitieren kann. Und dass der prognostizierte, apokalyptische Arbeitsplatzverlust doch nicht überall und so rasch kommen wird.Natürlich verschwindet KI deswegen nicht aus der Prioritätenliste der Banken. Im Gegenteil, der Artikel zeigt auch, dass Banken Forschungsgelder in Deep Learning investieren. (mag)