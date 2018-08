13 Raiffeisenbanken migrierten auf neues System

Letztes Wochenende wurden die IT-Systeme von 13 Raiffeisenbanken ersetzt. Sie haben das (ur)alte System Dialba abgelöst und die Daten in das neue, zentral gehostete ACS (Arizon Core System) übertragen sowie die Umsysteme angebunden. Die Migration ist offenbar gut verlaufen.Raiffeisen musste das Projekt zur Migration der total 255 Genossenschaftsbanken mehrfach verschieben. Probleme gab es insbesondere bei der Bereinigung von Daten und mit einem neu entwickelten Modul "Finanzieren".Das Modul sei nun noch nicht perfekt, aber brauchbar, informierte Raiffeisen-Chef Patrik Gisel die Genossenschaftsbanken. Nun sollen die Raiffeisenbanken in fünf weiteren "Slots" ihre Systeme migrieren, so Raiffeisensprecherin Cécile Bachmann aufAnfrage. "Wir sind guten Mutes". Ziel ist es, alle 255 Banken bis Ende Jahr auf das neue System gebracht zu haben, sagte Gisel an einer Medienkonferenz diese Woche.Die Systeme werden von Arizon, einer Tochterfirma des Zürcher Software-Herstellers von Avaloq und Raiffeisen betrieben. Raiffeisen verkauft bis Ende Jahre seine Anteile an Arizon an Avaloq . Für Avaloq ist das Gelingen des Raiffeisen-Projekts zentral. Die Firma möchte früher oder später an die Börse . Das Raiffeisen-Projekt soll beweisen, dass sich das Kernbankensystem von Avaloq auch für grössere und komplexe Retailbanken eignet. Zudem wird Arizon wiederkehrende und voraussagbare Erträge an die Zentrale abliefern. (hc)